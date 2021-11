Sérgio Conceição leva os jogadores em dúvida para Milão

O FC Porto viaja para Milão esta tarde de terça-feira com praticamente todo o plantel, mesmo o trio de jogadores que está em dúvida por lesão.

Wendell, Uribe e Marcano estão lesionados e não devem ser opção, como revelou Sérgio Conceição em conferência de imprensa, mas integram os convocados de qualquer maneira. Apenas o quarto guarda-redes, Francisco Meixedo, ficou de fora.

O AC Milan-FC Porto joga-se na quarta-feira, às 17h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt. O Porto é terceiro classificado do grupo com quatro pontos, os mesmos do que o Atlético de Madrid, enquanto que o AC Milan ainda não somou qualquer ponto na prova.