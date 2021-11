Jaime Magalhães antevê jogo de 50/50 em Itália

Jaime Magalhães antevê um jogo dividido, quarta-feira em Itália, entre AC Milan e FC Porto.

O antigo médio e capitão portista considera mesmo que as duas equipas se receiam, mas também acrescenta que os azuis e brancos terão de ser um conjunto cauteloso no relvado de San Siro.

"O Milan tem feito jogos extraordinários em casa e ainda não perdeu para a liga italiana. Será 50/50. As equipas estão com medo uma da outra. O FC Porto terá de ter muita paciência e todos os cuidados possíveis e imaginários", refere em Bola Branca, acreditando que passará por este desafio a chave da qualificação do FC Porto para a fase seguinte.

"Se não perder, dará um passo muito importante. O Porto, motivado, irá fazer todos os possíveis para vencer o jogo", reforça o ex-jogador.

Uma baixa colombiana de peso

Matheus Uribe é ausência para a deslocação a Itália, devido a lesão. Todavia, também o central Marcano se encontra em dúvida. Segundo Jaime Magalhães, o colombiano será mais difícil de substituir, numa equipa onde brilha o avançado iraniano Taremi.

"O Marcano poderá ser substituido por um ou outro jogador, que encaixará naquela posição, mas o Uribe estava a jogar muito bem. Pelo que temos visto, teremos jogadores portugueses que poderão entrar perfeitamente no onze principal. E Taremi? Está em destaque, a marcar? Taremi faz e dá golos. É um trabalhador nato. Espero que continue com as boas exibições e que o faça já na quarta-feira", termina.