Árbitros francês e russo para Porto e Sporting na Champions

Foram divulgados, esta segunda-feira, os árbitros para os jogos de FC Porto e Sporting na quarta jornada da Liga dos Campeões.

O AC Milan-FC Porto, do grupo B, terá arbitragem do francês Clément Turpin, com os compatriotas Nicolas Danos e Cyril Gringore como auxiliares e Jérôme Brisard como quarto árbitro. O também François Latexier será o videoárbitro, assistido pelo alemão Bastian Dankert.

No Sporting-Besiktas, do grupo C, estará o russo Sergei Karasev, acompanhado pelos compatriotas Igor Demeshko e Maksim Gavrilin, assistentes, e Kirill Levnikov, quarto árbitro. O espanhol Juan Martínez Munuera será o VAR, coadjuvado pelo polaco Bartosz Frankowski.

Ambos os jogos estão marcados para quarta-feira. O Milan-Porto arranca às 17h45, em San Siro; o Sporting-Besiktas às 20h00, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.