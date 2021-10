FC Porto. Marcano e Uribe não treinaram este domingo

Os futebolistas Marcano e Uribe, ambos com problemas físicos, falharam o treino do FC Porto, que começou a preparar a visita ao AC Milan, para o Grupo B da Liga dos Campeões, na quarta-feira.

De acordo com a informação divulgada no site oficial dos dragões, Uribe fez "tratamento a uma lesão muscular na coxa direita", depois de no sábado ter abandonado a partida com o Boavista em visíveis dificuldades, sendo substituído por Sérgio Oliveira, aos 54 minutos.

Já Marcano, que também foi titular diante dos axadrezados, realizou "tratamento a uma entorse no tornozelo direito", enquanto o lateral brasileiro Wendell se mantém a fazer "tratamento" à lesão no joelho esquerdo contraída frente ao AC Milan, há duas semanas.

A formação comandada por Sérgio Conceição começou a preparar o duelo de quarta-feira, com os 'rossoneri', para a quarta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, um dia depois de ter vencido por 4-1 o Boavista e ter subido ao primeiro lugar da I Liga, com 26 pontos, os mesmos do Sporting, face ao empate do Benfica (25) no Estoril.

Os dragões voltam a treinar na segunda-feira, a partir das 16:00, no centro de treinos do Olival.