APAF admite novas queixas quando for colocada “seriedade e honorabilidade dos árbitros”

A APAF admite avançar com novas participações ao Conselho de Disciplina “sempre que no nosso entendimento for colocada em causa a seriedade e honorabilidade dos árbitros”.

Luciano Gonçalves, líder da APAF, disse, em declarações a “A Bola”, que “numa coisa também estamos de acordo [com Conceição]: também nos sentimos tristes, mas é pelo sentido de impunidade existente”.

“Procedemos de igual forma em relação a todos os agentes desportivos. Cabe aos órgãos competentes analisar e decidir, sem nunca esquecer que as suas decisões definem em muito o caminho para a credibilidade do futebol português. Por estranho que pareça, a este nível, continuam a existir algumas dúvidas sobre as funções das instituições”, acrescentou.

Após a vitória sobre o Boavista, o técnico Sérgio Conceição deixou novas críticas à arbitragem.

“O que quero saber é se a APAF me vai meter mais um processo ou se vai olhar para o trabalho que é feito em campo de quem tem de olhar. É das vitórias com que me sinto mais triste. Por tudo o que se passa no futebol português, esta campanha em torno de um ou dois jogadores do FC Porto, este ambiente que se cria. Não tenho explicação, para situações tão claras que deixam passar desta forma. Se calhar porque o Sérgio Conceição fala e mete a classe [dos árbitros] onde eles não gostam”, referiu.

O VAR Bola Branca deu nota 1 a Tiago Martins e deu conta de três penáltis por assinalar a favor dos dragões.