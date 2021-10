FC Porto não perde para o campeonato há um ano

O FC Porto alcançou, no sábado, com a vitória (4-1) sobre o Boavista, no dérbi da 10.ª jornada, um ano sem derrotas para o campeonato.

Há 365 dias que os dragões não perdem para a I Liga. A última derrota aconteceu no dia 30 de outubro de 2020, no terreno do Paços de Ferreira, por 3-2, a contar para a sexta jornada da edição 2020/21 da prova.

Dor Jan e Stephen Eustáquio adiantaram os pacenses, Sérgio Oliveira reduziu de grande penalidade nos descontos da primeira parte. Bruno Costa, agora de regresso ao FC Porto, ampliou a vantagem do Paços, também de penálti. O melhor que a equipa de Sérgio Conceição pôde fazer foi voltar a reduzir, perto do fim, por intermédio de Otávio.

Desde então, entre as temporadas 2020/21 e 2021/22, o FC Porto fez 38 jogos para o campeonato, dos quais venceu 29 e empatou nove.

No sábado, o FC Porto goleou (4-1) o Boavista no dérbi da cidade do Porto, em casa, e saltou para a liderança do campeonato, à espera do Sporting. Dragões somam 25 pontos, mais um do que o Benfica.