Taremi e Díaz nomeados para melhor do mundo. "Sem a equipa não conseguiam", diz Sérgio

Sérgio Conceição não escondeu a satisfação por Luis Díaz e Mehdi Taremi estarem nomeados para o prémio de melhor jogador do mundo da IFFHS, no entanto, atribuiu o mérito a toda a equipa do FC Porto.

"Fico feliz, sinceramente, por ver dois jogadores estarem entre os 32 melhores, mas isso tem a ver com o trabalho da equipa. Sem a equipa, não conseguiam. Faz parte. Ficamos felizes, mas, para mim, isso ão é o mais importante", sustentou o treinador do FC Porto, esta sexta-feira.

O extremo colombiano e o ponta de lança iraniano constam, juntamente com o internacional português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, na lista de nomeados ao prémio de melhor jogador do mundo de 2021 da Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS).

Ao todo, são 32 os jogadores nomeados ao prémio masculino, numa lista que inclui, entre outros, nomes como Lionel Messi (Barcelona/PSG), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Kylian Mbappé (PSG) e o vencedor da edição anterior, o polaco Robert Lewandowski (Bayern de Munique).



O vencedor do prémio será anunciado no final de novembro de 2021.