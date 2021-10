Sérgio Conceição faz ultimato aos jogadores. Quem não estiver comprometido "fica de fora"

Sérgio Conceição fez um ultimato aos jogadores do FC Porto, esta sexta-feira. Quem não estiver comprometido com a equipa não joga.

A eliminação da Taça da Liga, aos pés do Santa Clara, levou o treinador do Porto a reforçar uma mensagem que tem enviado aos jogadores várias vezes, esta época. Na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Boavista, a contar para a 10.ª jornada da I Liga, Sérgio foi mais longe.

"Espírito e compromisso têm de estar sempre patentes no nosso trabalho. Há caraterísticas básicas e fundamentais no futebol. A concentração competitiva, o estar alerta no jogo, o pensar que cada lance pode ser decisivo. Temos de estar sempre no limite. Nós tivemos ocasiões claras de golo, mas o Santa Clara, dentro do que fez, mereceu ganhar. Quando não há compromisso, fica mais difícil. Eu dou pouco azo a que os jogadores não sintam esse compromisso. Quando não sentem, não estão com o grupo, não estão com a equipa e ficam de fora", sentenciou.

Grujic, "filósofo incrível": José Maria Pedroto 2.0

Neste contexto, Sérgio foi chamado à atenção para um "post" de Marko Grujic no Instagram. "Nós nunca perdemos. Ou ganhamos ou aprendemos", escreveu o médio sérvio, após a derrota com o Santa Clara.

Surpreendido, o treinador do FC Porto sorriu, admitiu que não sabia da publicação e, sobre Grujic, atirou: "É um filósofo incrível."

"Muito interessante. mas é por aí, ele tem razão. É uma frase à Pedroto. Aqui, ou se ganha ou se aprende, é verdade", salientou Sérgio.