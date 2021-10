Corona não andou à luta com Javier Hernández na seleção

Jesús Corona, do FC Porto, não esteve à luta com Javier "Chicharito" Hernández numa recente concentração da seleção do México.

No programa "Dos Tiempos al Aire" da rádio mexicana "Aire Libre", o antigo futebolista Beto Valdés alegou que o extremo do FC Porto e "Chicharito" tinham protagonizado uma cena de pancadaria, num momento de maior tensão, devido a atos de indisciplina do avançado do LA Galaxy. No entanto, fonte próxima de Corona desmentiu à Renascença que os dois jogadores se tenham envolvido em confrontos físicos.

Javier Hernández tem ficado de fora das últimas convocatórias da seleção. O presidente da Federação Mexicana de Futebol, Yon de Luisa Plazas, já veio a público confirmar, recentemente, que "Chicharito" não tinha sido convocado devido a atitudes incorretas para com o grupo.

No programa em causa, Beto Valdés relatou que o ponta de lança, alegadamente, "chegava tarde, porque ficava com a família, não dormia no hotel". Numa vez em que ele teria entrado em campo "mal tratado", teria sido por ter "andado à porrada com um companheiro de equipa".

"Sei de fonte segura que andou à pancada com o 'Tecatito' Corona. O 'Tecatito' é que o deixou assim. Foi por isso que o 'Chicharito' apareceu daquela forma no jogo", alegou o antigo futebolista.

Informação, conforme referido, entretanto desmentida à Renacença.