Mário Silva e a "ambição tremenda" de ganhar ao rival

Mário Silva, que representou, enquanto jogador, os dois maiores clubes da cidade do Porto, atribui favoritismo aos dragões do dérbi, no entanto, lembra que, nestes embates, "existe sempre a ambição de vencer o rival".

Sérgio Conceição tem um registo impressionante diante do Boavista, como treinador do FC Porto: empatou apenas uma vez, na temporada passada, a dois golos, no Dragão. Em declarações a Bola Branca, Mário Silva especula que o afastamento da Taça da Liga levará ao dérbi um dragão "com um onze diferente" e a querer "retificar e dar uma imagem diferente" do encontro que perdeu nos Açores, diante do Santa Clara.

O ex-treinador do Rio Ave, de 44 anos, espera um FC Porto "com o maior domínio". Todavia, sublinha, também, que "nem sempre quem mais domina ganha, como nem sempre quem mais defende ganha".

Aposta "corajosa" nos jovens da formação

Mário Silva elogia os dois técnicos, Sérgio Conceição, a quem reconhece "grande competência", do FC Porto, e João Pedro Sousa, do Boavista.

Sérgio Conceição tem dado espaço a Diogo Costa, Fábio Vieira e Vitinha, jogadores que, em 2018/19, venceram a Youth League com Mário Silva. O então treinador dos sub-19 portistas classifica a aposta do técnico principal nos jovens formados no FC Porto como "um ato de coragem".

O FC Porto-Boavista está marcado para sábado, às 17h00, no Dragão, e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.