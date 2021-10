Fernando Póvoas. "Falta um ponta de lança de elite" ao Porto

O FC Porto precisa de um jogador de "elite" no centro do ataque, um "matador". A opinião pertence a Fernando Póvoas, concretizando assim a lacuna que diz observar na equipa às ordens de Sérgio Conceição.

No dia seguinte à eliminação dos dragões da Taça da Liga, com a derrota nos Açores frente ao Santa Clara (3-1), o antigo vice-presidente portista falou a Bola Branca. Para Póvoas, o iraniano Mehdi Taremi tem estado bem esta temporada, mas falta um ponta de lança com o perfil de outros que deixaram saudades no Dragão.

"Gostava de ter um Hulk na frente, um Falcão, um Lisandro López, um Jackson. Agora já não temos possibilidade para isso, mas, provavelmente, faltará um ponta de lança de eleição. Apesar de o Taremi estar a concretizar bem esta época, falta-nos um jogador de elite a ponta de lança, que resolva. Um 'matador'. Mas não temos e não teremos possibilidades para isso. Porém, há soluções, temos um plantel muito equilibrado", sustenta.

Fernando Póvoas confessa tristeza pela queda de uma prova que há muito o FC Porto está para conquistar. Ainda assim, o ex-dirigente também vê alguma vantagem no desaire sofrido em Ponta Delgada.

"Não é razão para se ficar preocupado, mas é razão para se ficar triste... É uma competição que gostavamos de ter, no nosso museu, e na qual temos tido um azar terrível, perdendo nos penalties ou de forma injusta. Mas será igualmente menos carga ao longo da época e se calhar o inicio da cavalgada para aquilo que é mais importante: o campeonato. Em termos de campeonato, sem termos escolhido, poderá ser bons para os jogos futuros", acrescenta.

AC Milan? Primeiro, o dérbi com o Boavista

Restam ao Porto a Liga dos Campeões, a Taça de Portugal e, sobretudo, o campeonato. Competição na qual, segundo Fernando Póvoas, e analisando o desempenho dos principais rivais, os azuis e brancos são os candidatos maiores à conquista do troféu de 2021/22.

"As três equipas principais, Porto, Benfica e Sporting, estão muito mais fortes este ano do que no ano passado, vai ser renhido até ao fim. Mas estou em crer que o Porto, pela sua mística e pela sua raça, e pelo empenho que o Sérgio [Conceição] põe nos seus jogadores, vai ser o principal candidato ao título", prevê.

Na próxima quarta-feira, o FC Porto visita o AC Milan, num jogo que pode ser decisivo para as contas do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Contudo, Fernando Póvoas lembra que, antes, no sábado, há um dérbi da cidade para disputar.

"Não podemos esquecer o Boavista, que luta e trabalha bem. E os jogos contra o Boavista são sempre uma rivalidade da cidade, não vai ser um jogo fácil. Já o AC Milan, a seguir, se o Porto jogar olhos nos olhos, depois do que vi no Dragão, acredito que vai surpreender e vai buscar os três pontos [a Itália]", finaliza.