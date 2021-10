Santa Clara pode aproveitar poupanças do Porto para vencer

Clayton prevê que o FC Porto rode a equipa frente ao Santa Clara e considera que os açorianos podem aproveitar a deixa para surpreender os portistas e garantir uma vaga na "final four" da Taça da Liga.

Frente a frente, nos Açores, estarão FC Porto, que está a fazer "uma época bem conseguida", e Santa Clara, que "começou muito mal". Em entrevista a Bola Branca, o antigo avançado de ambos os clubes admite que este jogo "não será fácil para o Santa Clara e, naturalmente, o Porto é o favorito". Contudo, há uma "nuance" que pode mudar tudo.

Clayton acredita que o FC Porto vai rodar jogadores, algo que o Santa Clara pode aproveitar para “sair deste momento mau e dar a volta à questão anímica dos jogadores”. A equipa portuense deve focar-se nas outras competições, em particular na Liga dos Campeões.

“Tem um grupo dificílimo, mas é o Porto. Não tem um plantel para vencer a Liga dos Campeões, mas vai o mais longe possível. Na Taça da Liga creio que vai haver rotação de jogadores”, sustenta o ex-jogador.

O momento de Taremi

Antigo extremo, Clayton sabe bem o que é marcar e oferecer golos, duas especialidades de Mehdi Taremi. O ponta de lança internacional iraniano do FC Porto está num bom momento de forma, tendo apontado um "hat-trick" na última jornada do campeonato, frente ao Tondela.

Clayton vê em Taremi uma "mais-valia" para os azuis e brancos, um jogador que "surpreende sempre" e em quem "devem apostar".

“É momento dele, já o vinha a provar. É uma mais-valia importante neste momento”, afirma o antigo avançado, em entrevista à Renascença.

Liga renhida até ao fim

Em relação ao campeonato, Clayton, que também passou pelo Sporting, vê “uma luta muito interessante”. Benfica, Sporting e Porto melhoraram desde a época passada e vai haver “luta cerradíssima” até ao fim.

“Melhoria torna interessantíssima a luta pelo primeiro lugar e quem ganha com isso é o campeonato português, os adeptos e os apaixonados pelo futebol”, conclui o antigo jogador brasileiro, de 46 anos.

O FC Porto estreia-se na Taça da Liga esta terça-feira, frente ao Santa Clara, no Estádio de São Miguel, às 18h00. Os açorianos empataram na primeira jornada com o Rio Ave, a outra equipa inserida no grupo D.