Jogo em Tondela vale multas para FC Porto e Sérgio Conceição

FC Porto e o seu treinador, Sérgio Conceição, foram multados devido a incidentes que decorreram no jogo em Tondela, no último sábado, segundo é possível confirmar no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Os dragões terão de pagar 1224 euros devido ao atraso no regresso ao relvado para a segunda parte.

"O jogo reiniciou-se com três minutos de atraso em relação ao horário estabelecido, em virtude da presença tardia em campo da equipa visitante. O capitão da equipa Pepe apresentou como justificação para o atraso o facto de terem estado a receber instruções do treinador", pode ler-se.

Já Sérgio Conceição pagará 510 euros por não ter utilizado a braçadeira de treinador: "Não ostentou durante todo o encontro qualquer tipo de identificação, fosse através de braçadeira ou credencial, apesar das advertências do delegado da Liga".