Brahim Díaz recupera da Covid-19 e poderá defrontar FC Porto

O espanhol Brahim Díaz está recuperado da Covid-19 e poderá ajudar o AC Milan na receção ao FC Porto, a contar para a quarta jornada do grupo B da Liga dos Campeões, informou esta terça-feira o clube italiano.

"O AC Milan comunica que Brahim Díaz deu negativo à Covid-19", pode ler-se no breve comunicado do AC Milan, no site oficial.

O criativo internacional espanhol, de 22 anos, emprestado pelo Real Madrid, esteve de fora menos de duas semanas, depois de ter acusado positivo ao novo coronavírus, tendo falhado a visita ao FC Porto, que os dragões venceram, por 1-0, na terceira jornada da Champions.

Também falhou os jogos com Verona e Bolonha, que o AC Milan venceu. Os "rossoneri" lideram a Liga italiana, em igualdade com o Nápoles.

O AC Milan está na última posição do grupo B, sem pontos, atrás de Atlético de Madrid e FC Porto, ambos com quatro, e do Liverpool, que lidera com nove. Na quarta jornada, a 3 de novembro, uma quarta-feira, às 20h00, recebe os dragões, em San Siro. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.