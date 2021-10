O lateral Wendell é a única baixa no FC Porto para a deslocação ao terreno do Santa Clara.

O brasileiro continua em tratamento a recuperar de uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo e é o único nome no boletim clínico.

O restante plantel fez o último treino antes da viagem para os Açores para o jogo frente ao Santa Clara, para a Taça da Liga. Os portistas partem às 17h30, estando a chegada prevista a Ponta Delgada para as 18h40 locais.