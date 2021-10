Talento para assistências "é natural". Sérgio explica o que trabalha com Fábio Vieira

Sérgio Conceição explicou, esta segunda-feira, o trabalho específico que desenvolve com Fábio Vieira, para que o jovem do FC Porto consiga colocar, da melhor forma, o seu talento ao serviço da equipa.

Fábio Vieira leva, esta época, cinco assistências para golo, mais do que em toda a temporada anterior. Questionado, esta segunda-feira, em conferência de imprensa, sobre se tinha feito um trabalho específico com o criativo, de 21 anos, para melhorar a capacidade de definição, Sérgio Conceição revelou que esse "é o tipo de trabalho que não se deve fazer" com Fávio Vieira, porque é uma qualidade que "já é dele, é natural".

"Há outro trabalho importante a fazer: dou-lhe a instrução do espaço que ele deve pisar para estar mais próximo de definir bem e assistir os colegas. Mas isso [definição] faz parte do talento do Fábio. Nós podemos indicar qual é o caminho na ocupação do espaço a cada momento, em que tem de respeitar a ideia do treinador. Um jogador toca na bola um minuto e meio, se calhar alguns chegam a dois minutos. O resto dos 88 minutos é movimentação, mesmo quando a equipa tem bola. É nesse sentido que os jogadores têm de perceber [o que fazer]", sustentou.