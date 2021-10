Sérgio poupa Uribe da viagem aos Açores

Sérgio Conceição vai poupar Matheus Uribe da viagem aos Açores para defrontar o Santa Clara, para o jogo da primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

O médio colombiano é o jogador indiscutível do meio-campo do FC Porto e apenas não foi titular em dois jogos esta época, na primeira jornada frente à Belenenses SAD e na Taça de Portugal com o Sintrense.

Wendell é o outro jogador que fica fora das contas, por lesão. Sérgio levou 24 jogadores para os Açores.

Os convocados

Guarda-redes: Marchesín, Cláudio Ramos e Diogo Costa



Defesas: Fábio Cardoso, Pepe, Marcano, Wilson Manafá, Mbemba, Zaidu, Nanu, João Mário

Médios: Marko Grujic, Vitinha, Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Fábio Vieira.

Avançados: Toni Martínez, Evanilson, Luis Díaz, Mehdi Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Tecatito Corona