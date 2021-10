FC Porto "quer muito oferecer" Taça da Liga a Pinto da Costa

Sérgio Conceição assumiu, esta segunda-feira, a ambição de acrescentar, finalmente, a Taça da Liga ao longo palmarés do FC Porto. Uma prenda para Pinto da Costa, a quem só falta esse título como presidente.

"O grupo de trabalho quer muito oferecer ao presidente este título", declarou o treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Santa Clara, a estreia dos dragões na prova.

Sérgio sublinhou que a ambição do FC Porto "é a mesma em todos os jogos e competições", isto é, "chegar o mais longe possível e vencer". Na Taça da Liga, quer que a equipa seja "um pouco mais competente" do que tem sido em anos anteriores, em que "morreu" sempre na praia.

"Estivemos perto de ganhar, queremos ganhar. Esta competição tem melhorado ao longo dos anos e cada vez está melhor, não é um 'parente pobre'. É o troféu que falta ao FC Porto. Chegámos sempre à 'final four', perdemos duas meias-finais e duas finais. É o que é. Vamos tentar. É um jogo decisivo. Se formos iguais a nós próprios com maior ou menor dificuldade vamos com certeza dar uma boa resposta", vincou.

Sérgio confirma mudanças no onze

Sérgio admitiu fazer alterações no onze, face a Tondela. Contudo, deixou claro que não os oferece de mão beijada: "Não damos minutos a jogadores menos utilizados. Os jogadores têm de conquistar esses minutos."

"Temos de olhar para vários fatores, como o plano estratégico, o estado físico dos jogadores e o fator emocional. Se toda a gente treinar bem, toda a gente tem possibilidade de jogar. Falar em gestão dá a entender que tiramos peso à competição. Não é o caso. damos grande importância e queremos muito chegar à' final four'. Vamos entrar com o melhor onze, tendo em conta esses fatores, para conquistar os três pontos. Se perdermos, estamos fora da 'final four'. É decisivo", reiterou.

Minutos depois, com menos rodeios, assumiu: "Vai haver alterações."

"O plantel está todo muito bem, excluindo Wendell, que, infelizmente, está lesionado. Todos os jogadores me dão totais garantias. Do Milan para o Tondela, fiz três alterações e, agora, surgirão algumas, precisamente porque estamos focados neste jogo", acrescentou o técnico.

Sérgio Conceição reconheceu, ainda, as dificuldades de estudar uma equipa que tem novo treinador há dois jogos. Ainda assim, garantiu que o FC Porto está "preparado e com grande ambição" de vencer.

O FC Porto visita o Santa Clara na terça-feira, às 19h00, no Estádio de São Miguel. Jogo a contar para o grupo D da Taça da Liga, com informações na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.