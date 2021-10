Sérgio elogia reação do FC Porto em jogo com número de faltas "estranho"

Sérgio Conceição ficou satisfeito com a reação do FC Porto ao golo madrugador do Tondela, que permitiu vencer por 1-3, contudo, estranhou a quantidade de faltas assinaladas à sua equipa por Fábio Veríssimo.

"Acho estranho tantas faltas da nossa parte. Vinte e três com mais de 60% de posse de bola. Foi assim que o Tondela conseguiu fazer o golo. Parece-me que o jogo não foi assim tão duro", assinalou o treinador do FC Porto, no final da partida em Tondela, em declarações à Sport TV.

Quanto ao jogo, Sérgio assinalou que "nunca é fácil depois de um jogo bem conseguido na Liga dos Campeões" ir jogar com um Tondela "bem organizado e trabalhado" que vinha de três vitórias consecutivas: