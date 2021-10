Sérgio defende Taremi e critica VAR. "Não tem competência ou precisa de ir ao oculista"

Sérgio Conceição lamentou, esta sexta-feira, que Mehdi Taremi tenha sido rotulado como um jogador desonesto depois de ter sido expulso, frente ao Paços de Ferreira, por simulação de um penálti que, no seu entender, é "claríssimo" e devia ter sido assinalado pelo videoárbitro.

Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto mostrou-se surpreendido por o ponta de lança iraniano, que garantiu ser "um jogador extremamente honesto" com os colegas, adversários e árbitros, ter ficado com má fama ganhou por um lance, na sua opinião, mal ajuizado.

"O árbitro pode até ser induzido em erro pela visão que tem do lance no momento, pode ter algumas dúvidas e sente-se confortável para não assinalar porque tem muitas câmaras e gente para o alertar. É um penálti claríssimo. Se o VAR não viu, das duas uma: ou não tem competência ou precisa de ir ao oculista. Se é um lance que depende do critério, tudo bem. Naquele lance é claro. E num lance claro colocam-se rótulos nas pessoas. O Taremi é um jogador extremamente honesto", sublinhou.

"Vai toda a gente atrás, como os animais"

Sérgio revelou que Taremi "pede desculpa aos adversários e aos árbitros em todos os jogos" e criticou quem o rotula sem formar opinião própria.

"A imagem que criaram dele é de má-fé. Pior que isso é ir toda a gente atrás, como os animais. Aqui passamos muito tempo juntos e o Taremi é um colega extremamente positivo, honesto, sincero. Há rótulos que são colocados às pessoas e não são merecidos. Aqui é o caso", declarou.

