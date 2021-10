Porto tem "obrigação de ir com tudo para ganhar" ao Tondela

Sérgio destacou que "todos os jogos são finais" para o FC Porto, no campeonato, pois "os três pontos de agora são os mesmos de daqui a 10 ou 15 jornadas". Mais importante ainda "dar uma resposta à altura" no pós-Champions, "sabendo que estes jogos nunca são fáceis".

"No último jogo tivemos coragem, boa organização e ambição grandíssima. Queremos exatamente os mesmos ingredientes. O Tondela vem de três vitórias seguidas, em todos os momentos do jogo tem muito bons princípios. É o quarto melhor ataque, uma equipa virada para a frente. Com os grandes, sofreu só nos minutos finais, em organização defensiva é uma equipa capaz. Estamos à espera de um jogo difícil. Temos obrigação de ir com tudo para ganhar e, nesta maratona que é o campeonato, são três pontos importantes que ambicionamos."

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, esta sexta-feira, o treinador do FC Porto salientou que o "chip" tem de estar "sempre em alerta, independentemente da competição e do mediatismo", na transição do campeonato para a Liga dos Campeões e vice-versa:

Sérgio Conceição não espera quaisquer facilitismos dos jogadores do FC Porto frente ao Tondela, na "final" da nona jornada do campeonato.

Sérgio assegurou, ainda, que Zaidu está preparado para render o lesionado Wendell : "Sinto os jogadores do FC Porto fortes psicologicamente. Tivemos um desaire há pouco tempo, um jogo mau que podia deixar algumas marcas, mas no jogo seguinte, com o Paços, demos uma resposta fantástica. Trabalhamos esse aspeto com todos os jogadores e o Zaidu é um deles. E se não estiver bem, temos dois psicólogos, não há problema nenhum. E eu sou o psicólogo maior."

"Os jogadores que não entraram no último jogo dão-me totais garantias. Os testes são sempre feitos no treino, não no jogo", garantiu.

O treinador do FC Porto admitiu, ainda, a possibilidade de fazer algumas mudanças no onze. Não por falta de tempo para recuperar, porque terão passado quatro dias desde o jogo com o AC Milan, mas por "um ou outro caso específico" de algum jogador que esteja mais fatigado.

Martínez é "possante", Evanilson "refinado"

Evanilson parece ter conquistado o lugar que, no início da época, era de Toni Martínez, ao lado do, até ver, indiscutível Mehdi Taremi.

Sérgio Conceição explicou que o brasileiro e o espanhol oferecem coisas distintas. Evanilson, um avançado "mais refinado", "permite uma equipa mais móvel" e dominante com bola, e deverá ser titular em Tondela.

"O primeiro jogo do Evanilson a titular foi com o Paços, em que a equipa fez uma excelente exibição. Na ocupação de espaços, em termos ofensivos, e no processo defensivo era importante ter um jogador como ele. O Toni Martínez também tem muita qualidade, mas é mais um jogador de referência, possante, permite à equipa estar mais baixa. O Mehdi também pisa espaços diferentes com a entrada do Evanilson na equipa. Resultou muito bem, por isso é que o Evanilson continuou a jogar tem grande possibilidade de jogar com o Tondela", projetou.



O FC Porto visita o Tondela, no Estádio João Cardoso, no sábado, às 18h00. Jogo a contar para a nona jornada da I Liga, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.