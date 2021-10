Interesse em Luis Díaz não tira o sono a Sérgio Conceição

Sérgio Conceição garantiu, esta sexta-feira, que rumores sobre o interesse de grandes clubes europeus em Luis Díaz não afetam os jogadores do FC Porto, nem têm impacto na preparação para a visita ao Tondela.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida da nona jornada do campeonato, o treinador do FC Porto sublinhou que não sente "grande dor de cabeça com especulações", que "não entram no balneário".

"É natural que jogar uma Liga dos Campeões, com o mediatismo que a prova tem, suscite a cobiça de alguns jogadores, principalmente desde os campeonatos mais fortes. É normal e natural. Agora, não interfere na preparação do jogo com o Tondela, nem no estado de espírito do Luis, nem de nenhum dos outros jogadores", afiançou o técnico portista.

Luis Díaz tem sido o grande destaque do início de época do FC Porto. O extremo internacional colombiano, de 24 anos, que tem contrato até 2024 e cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, soma sete golos e uma assistência em 11 jogos. Marcou o golo da vitória frente ao AC Milan.

O Tondela-FC Porto joga-se no sábado, às 18h00, no Estádio João Cardoso. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.