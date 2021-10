Associação de Treinadores defende "direito à opinião" de Sérgio Conceição

Luciano Gonçalves, da APAF, anunciou à Renascença que vai "enviar para o Conselho de Disciplina ” as declarações do técnico: "Existem discursos que não melhoram em nada a credibilidade do futebol e nós entendemos que este faz parte desse grupo de comentários desnecessários”, disse.

Em conferência de imprensa nesta sexta-feira, o treinador do FC Porto lamentou que Taremi tenha sido rotulado como um jogador desonesto depois de ter sido expulso por simulação de um penálti que, no seu entender, é "claríssimo" e devia ter sido assinalado pelo videoárbitro.

Em resposta, a Associação de Treinadores é do entendimento que "além da apreciação objetiva sobre a (in)competência de qualquer agente desportivo, seja ele qual for, se enquadrar no direito à opinião, dentro, claro está, do que é socialmente aceitável, no caso concreto, inexiste motivo para a instauração de qualquer procedimento disciplinar ao Treinador em causa".

O comunicado da associação refere ainda que os treinadores são "frequentemente alvo das famosas “chicotadas”, baseadas nos resultados e em tudo quanto de subjetivo possa existir, e não na sua competência, contrariamente ao que se passa em outros setores da sociedade".