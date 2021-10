Associação de Árbitros vai enviar declarações de Sérgio Conceição para o Conselho de Disciplina

O Conselho de Disciplina da FPF dará “o seguimento de que deve dar” à situação, sendo que, na opinião do presidente da APAF, estas declarações “não são nada de novo” e apenas “surpreendem no timing”.

O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Luciano Gonçalves, revela que vai “enviar para o Conselho de Disciplina” as declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo da 9ª jornada do campeonato , onde defende Mehdi Taremi e critica o VAR. Trata-se do processo normal em situações “que passem aquilo que achamos que é o razoável”.

Sérgio Conceição lamentou que Taremi tenha sido rotulado como um jogador desonesto depois de ter sido expulso por simulação de um penálti que, no seu entender, é "claríssimo" e devia ter sido assinalado pelo videoárbitro.

"O árbitro pode até ser induzido em erro pela visão que tem do lance no momento, pode ter algumas dúvidas e sente-se confortável para não assinalar porque tem muitas câmaras e gente para o alertar. É um penálti claríssimo. Se o VAR não viu, das duas uma: ou não tem competência ou precisa de ir ao oculista. Se é um lance que depende do critério, tudo bem. Naquele lance é claro. E num lance claro colocam-se rótulos nas pessoas. O Taremi é um jogador extremamente honesto", disse.

Sérgio Conceição fazia a antevisão da visita do FC Porto ao Tondela, no sábado, às 18h00, relativa à nona jornada do campeonato.