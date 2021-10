Wendell lesionou-se num ligamento lateral do joelho esquerdo

O FC Porto revelou, esta quarta-feira, que Wendell lesionou-se, frente ao AC Milan, ainda na primeira parte, no ligamento lateral interno do joelho esquerdo. O clube portista não esclarece se foi rotura ou distensão.

Wendell foi substituído por Zaidu ao intervalo do jogo da terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões. Esta quarta-feira, no primeiro treino após a receção ao Milan, o lateral brasileiro realizou tratamento.

Wendell foi, de resto, o único ausente do arranque da preparação para a visita do FC Porto ao Tondela, marcada para sábado, às 18h00, no Estádio João Cardoso, a contar para a nona jornada do campeonato.

O FC Porto volta a treinar na quinta-feira, às 10h30, no Olival.