Youth League. FC Porto vence AC Milan e segue líder do grupo

O FC Porto venceu, esta terça-feira, o AC Milan, por 3-1, e lidera o grupo B da Youth League, a Liga dos Campeões do escalão de juniores.

Os dragões abriram o marcador no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia, aos 44 minutos, por Vasco Sousa. O segundo chegou logo depois do intervalo, por Candé, aos 47.

A equipa italiana ainda reduziu aos 66 minutos, por Roback e o golo da tranquilidade e que confirmou a vitória foi marcado por Dabo, aos 94 minutos de jogo.

Com este resultado, FC Porto segue líder com sete pontos, mais três do que Liverpool e Atlético de Madrid. O Milan é último classificado, com um ponto.