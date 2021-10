“Muito importante limpar um pouco a imagem do Liverpool”

Pepe

“O espírito esteve sempre bem. Era um jogo muito importante para nós, para limpar um pouco a imagem do Liverpool, porque nós não somos aquela equipa. Hoje lutámos muito, muita unidade e uma solidariedade incrível. Respeitámos o Milan, mas quisemos vencer e fizemos tudo para vencer e quando é assim, as coisas têm tendência para correr melhor. Tivemos muitas ocasiões principalmente na primeira parte, onde entrámos muito fortes, sabendo e tentando anular um pouco o jogo do Milan. A equipa está de parabéns pelo trabalho, entrega e paixão de hoje. Temos jogos muito complicados pela frente, onde queremos estar com o nível de entrega e solidariedade que tivemos hoje."

Taremi

“Tive muitas oportunidades, podíamos ter marcado mais, mas o mais importante era ganhar o jogo. O Milan é uma grande equipa, jogámos muito bem. Não tive sorte. Vim da seleção, é muito difícil, mas o mais importante era ganharmos, isso foi perfeito para nós. Esta noite tudo foi perfeito. Estivemos em sintonia com os nossos adeptos, foi tudo perfeito para nós”.

Vitinha

“Tivemos oportunidades suficientes para ter, até, um resultado ainda melhor. Agora? É ganhar. Não vamos fazer outras contas. Sabemos que se ganharmos os jogos todos estamos apurados e é isso que importa"

Evanilson

"Fizemos um bom jogo criámos muitas oportunidades, os adeptos apoiaram muito, tivemos grandes chances mas importante é que uma entrou e vencemos. Feliz pela atuação minha e de toda a equipa, não saiu nenhum golo meu mas importante foi vencer o jogo e ficar com a sensação de termos dado tudo em campo. Este grupo é muito difícil, fizemos um resultado muito importante, vencer, e mantemo-nos vivos na competição e agora é ir para Itália buscar os 3 pontos e seguir para a próxima fase".



FC Porto vence o Milan por 1-0. O único golo da partida foi apontado por Luis Diaz.