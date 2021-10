FC Porto e Sporting jogam futuro na Liga dos Campeões

O FC Porto, que recebe o AC Milan, e o Sporting, que se desloca ao terreno do Besiktas, disputam, esta terça-feira, encontros decisivos para o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Vindos de um positivo empate em casa do Atlético de Madrid e de uma goleada sofrida às mãos do Liverpool, os dragões têm de bater em casa os italianos para reentrarem na luta pelos "oitavos". No mesmo grupo B, há jogo grande em Espanha, com o embate entre madrilenos e ingleses.

O encontro entre FC Porto e AC Milan tem início agendado para as 20h00, no estádio do Dragão, com arbitragem do alemão Felix Brych.

Pior ainda está o Sporting, já que ocupa o quarto lugar no grupo C, sem qualquer ponto, depois de ter somado derrotas com Ajax (5-1) e Borussia Dortmund (1-0). Só a vitória interessa à equipa de Rúben Amorim.

A seis pontos de holandeses e alemães, os leões defrontam o Besiktas, igualmente sem pontos. Só os dois triunfos na dupla jornada que se avizinha com os turcos permitem ao Sporting manter uma réstia de esperança de ainda lutar por uma presença nos "oitavos" e de ficar bem colocado para integrar a Liga Europa caso falhe o primeiro objetivo.

O Besiktas-Sporting está agendado para as 17h45, no Vodafone Park, em Istambul, e será dirigido pelo árbitro esloveno Slavko Vincic.

Os encontros de FC Porto e Sporting desta terça-feira terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.