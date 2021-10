Edmilson confia que o FC Porto "vai ganhar" ao AC Milan

Edmilson, antigo avançado do Porto, espera um jogo “dificílimo”, esta terça-feira, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, mas acredita numa vitória dos azuis e brancos frente ao AC Milan.

Em entrevista à Renascença, Edmilson assinala que se trata de um "clássico do futebol europeu", entre dois emblemas que já conquistaram, mais do que uma vez, a maior prova de clubes do mundo.

"Como o Porto joga em casa, acredito que vai ganhar. Apostaria numa vitória pelo placard mínimo, 1-0", arrisca o brasileiro.

Depois de dois jogos sem vencer na Europa e da derrota pesada com o Liverpool, Edmilson vê este como “o momento certo" para o FC Porto "dar a volta por cima” e ganhar moral para o que resta da prova: "Uma vitória agora dá uma moral grande à equipa para o resto da Champions."

Todos os condimentos de Sérgio Conceição

A última vez que Porto e Milan se cruzaram na fase de grupo da Liga dos Campeões foi na época 1996/97. No Estádio do Dragão, os azuis e branco empataram 1-1, com Edmilson a marcar o golo português.

“Naquela época tinham grandes jogadores: Maldini, Weah, Edgar Davids, entre outros. Esta tem, por exemplo, Ibrahimovic. Continuam uma grande equipa”, sublinha o ex-jogador, nesta entrevista a Bola Branca.

A jogar com Edmilson nesse encontro, na direita, estava Sérgio Conceição. O brasileiro deixa elogios ao antigo colega de equipa, agora treinador do FC Porto, que criou, no Dragão, um plantel “à sua imagem”.

"Luta muito, não desiste", descreve Edmilson, antes de acrescentar: "É uma equipa que vale pelo conjunto, é isso que faz a diferença."

Primeiro estranha-se, depois entranha-se

Edmilson admite que, quando jogou com Sérgio Conceição, "não o imaginava como treinador". No entanto, depois de ver o técnico em que se tornou, percebeu que "é o treinador certo para o Porto".

"Lembro-me que [Sérgio Conceição] não gostava de perder", recorda o antigo avançado. "Jogávamos do mesmo lado e lembro-me que discutíamos muito, mas para o bem da equipa", adita.

Edmilson representou o FC Porto entre 1995 e 1997, tendo passado também por Sporting, PSG, Nacional, Salgueiros e Portimonense.

O FC Porto-AC Milan, da terceira jornada do grupo B da Champions, está agendado para as 20h00 desta terça-feira, no Estádio do Dragão. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.