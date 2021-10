Uribe quer que o FC Porto dê "muito mais" frente ao Milan

Matheus Uribe acredita que o FC Porto pode dar "muito mais" do que tem dado, especialmente do que mostrou frente ao Liverpool, e que tem capacidade para derrotar o AC Milan, na Liga dos Campeões.

"Neste grupo todas as equipas são muito fortes e qualquer equipa pode roubar pontos às outras. Temos de ir à procura do resultado. Temos equipa e treinador para dar muito mais e estamos preparados", afiançou o médio colombiano, esta segunda-feira, em conferência de imprensa.



Uribe admitiu que a equipa se apresentou descaracterizada frente ao Liverpool e que, diante do AC Milan, terá de "mostrar o que é o FC Porto": "Podes perder com equipas rivais. Não podes é perder a identidade."

Mais um entre os portistas

O internacional colombiano agradeceu, ainda, a aposta de Sérgio Conceição, que diz tê-lo ajudado a evoluir no clube e na seleção.

"A confiança do treinador foi muito importante para crescer como futebolista. Sinto-me importante no clube e na seleção. Cada dia aprendo mais, estou feliz por estar aqui e sinto-me um portista mais", vincou.

O FC Porto recebe o AC Milan na terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.