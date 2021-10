Treinador do Milan acredita que jogos com FC Porto "serão decisivos"

O treinador do AC Milan, Stefano Pioli, afirmou, esta segunda-feira, que os jogos com o FC Porto, no grupo B da Liga dos Campeões, “serão decisivos” para as contas do apuramento para os oitavos de final.

Em conferência de imprensa, o técnico italiano salientou que o FC Porto é um conjunto "sólido, bem organizado e compacto", com "jogadores ofensivos de qualidade". Ou seja, será um "desafio de alto nível", numa altura em que os milaneses estão no último lugar, sem pontos.

“Aproveitámos a pausa para os estudar e preparámos uma estratégia que esperamos que valha a pena. Os dois confrontos diretos com eles serão decisivos para o resultado final", sublinhou o treinador do Milan.

Pioli referiu que está impressionado com a “qualidade e velocidade” do colombiano Luis Díaz, para quem pediu "concentração e lucidez" à sua linha defensiva e a toda a equipa: "Ter atenção, determinação e concentração em ambas as fases do jogo será fundamental."



O FC Porto recebe o AC Milan na terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.