Sérgio Conceição avisa FC Porto. "Podemos perder um jogo, mas nunca a identidade"

O que Sérgio Conceição quer é uma vitória frente ao AC Milan que deixe o FC Porto dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O que o treinador exige é que a equipa portista não volte a perder a identidade.

Comprometimento, identidade e seriedade são palavras que têm sido especialmente destacadas por Sérgio Conceição desde a goleada sofrida perante o Liverpool, na segunda jornada da Champions, em que chegou a questionar a sua continuidade no FC Porto. Esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Milan, o treinador voltou a deixar claro que há princípios dos quais não abdica.

"Vai ser mais difícil passar do Milan para o Tondela. Tem de fazer parte da nossa gestão, para que o jogador esteja sempre ao mais alto nível, técnica, tática, física e emocionalmente. É importante eles estarem corajosos e entusiasmados e juntar à vontade o discernimento, e cada um ser fiel à identidade da equipa, que não podemos perder nunca. Podemos perder um jogo, mas nunca a identidade", sublinhou o técnico.

O FC Porto recebe o AC Milan na terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.