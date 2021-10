Rafael Leão encara visita ao FC Porto "como uma final"

Rafael Leão acredita que o jogo com o FC Porto será uma espécie de final para o AC Milan, que se encontra no último lugar do grupo B da Liga dos Campeões, sem qualquer ponto somado ao fim de duas jornadas.

"Será como uma final. Queremos ganhar pontos para seguir em frente. Tentaremos entrar no campo determinados e da forma correta desde o primeiro minuto. Teremos de ter cuidado, eles vão querer ganhar também", realçou o avançado internacional português, de 22 anos, da equipa milanesa, esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

Rafael Leão, que esta época já apontou quatro golos em 10 jogos, explicou que, atualmente, sente que pode "fazer a diferença em qualquer altura".



"Sou mais constante durante o jogo, graças ao treinador e aos meus companheiros de equipa. Sinto a confiança de todos, o AC Milan deu-me a oportunidade de provar o meu valor", enalteceu o extremo.

O FC Porto recebe o AC Milan na terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões, com relato em direto nae acompanhamento ao minuto em