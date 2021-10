O melhor ataque do FC Porto frente ao Milan é a defesa

Sérgio Conceição apoiou-se na velha máxima segundo a qual "o melhor ataque é a defesa" para desenhar a receita para o FC Porto derrotar o AC Milan, na terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

"A equipa que defender melhor ficará mais perto de vencer o jogo", declarou o treinador portista, em italiano, esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida de terça-feira.

FC Porto, com três pontos, e AC Milan, com um, chegam ao fim da primeira volta como terceiro e quarto classificados do grupo B, respetivamente. O Liverpool lidera com seis pontos e o Atlético de Madrid está no segundo lugar, com quatro. O encontro entre portugueses e italianos pode ser decisivo para as contas finais do apuramento.



"Quanto mais nos aproximamos do final, mais importantes se tornam os jogos. Independentemente do resultado, nada vai ficar decidido. Queremos, perante um dos mais importantes e titulados clubes do mundo, fazer uma boa exibição e ganhar", vincou o treinador.

Sérgio salientou que é importante manter "concentração e foco em todos os jogos", mais ainda com adversários "que aproveitam o mínimo erro".

A importância (relativa) de ser Zlatan

Um dos jogadores mais temíveis de um Milan já de si "fortíssimo" é Zlatan Ibrahimovic, que acaba de recuperar de lesão e deverá estar apto para defrontar o FC Porto. Sérgio Conceição salientou que também tem à sua disposição "jogadores de altíssimo nível", no entanto, admitiu que o avançado internacional sueco representa uma ameaça especial:

"Nenhuma equipa é só um jogador, seja ele Zlatan, Messi ou Cristiano. O Zlatan é poderoso fisicamente, tem qualidade técnica acima da média, é uma referência no futebol mundial, como o Pepe, com grande valia e experiência. Sabemos onde é que o Zlatan se sente confortável e o que temos de fazer para que não se sinta confortável. Gostamos sempre de defrontar os melhores jogadores do mundo e o Zlatan é um deles."

Por fim, o treinador portista confirmou que Mbemba, que treinou com os companheiros pela primeira vez desde que se lesionou ao serviço da seleção, está a recuperar e "pode ser uma opção para o jogo".

O FC Porto recebe o AC Milan na terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.