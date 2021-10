Mbemba reintegrado na véspera do FC Porto-AC Milan

Chancel Mbemba foi a grande novidade do treino desta segunda-feira do FC Porto, na véspera da receção ao AC Milan, para a Liga dos Campeões.

O defesa-central congolês foi visto a fazer exercícios de aquecimento com os restantes companheiros, durante os 15 minutos abertos à comunicação social. Sérgio Conceição passa, assim, a ter o plantel na máxima força.

Até domingo, inclusive, Mbemba estava a treinar de forma condicionada, depois de ter regressado da seleção com uma lesão num tornozelo.

O FC Porto recebe o AC Milan na terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Jogo da terceira jornada do grupo B da Champions, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.