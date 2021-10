Polémica da renovação de Otávio "não entra no balneário", garante Conceição

Na tabela de aquisições, o FC Porto detalha que a extensão do vínculo do médio internacional português, de 26 anos (de cujo passe os dragões detêm 67,5%), significou um encargo de 16.945.662 euros.

A renovação de Otávio custou à FC Porto SAD quase 17 milhões de euros, de acordo com o Relatório e Contas relativo à época 2020/21, enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Não entra no balneário. Pura e simplesmente não entra", disse, de forma curta e simples em conferência de imprensa.

A polémica em torno dos valores da renovação de Otávio não entram no baneário e não afetam o Porto. A confirmação é dada pelo treinador Sérgio Conceição.

O preço encontra-se tabelado na categoria "encargos adicionais", em que se incluem "encargos com serviços de intermediação, serviços legais, prémios de assinatura de contratos, entre outros custos relacionados com a aquisição dos direitos económicos", conforme pode ler-se.

Mais tarde, o agente do jogador garantiu que Otávio "não recebeu nem um euro de prémio de assinatura pela renovação".

"Ele renovou porque gosta do clube, por amor ao clube, por ser agradecido à oportunidade que o clube lhe deu e sempre o tratou. E fê-lo quando tinha outras propostas, nomeadamente uma do AC Milan, para receber um prémio muito alto logo à cabeça", refere o empresário do médio.