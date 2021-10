Marchesín apontado como sucessor de Ochoa no América

Agustín Marchesín, guarda-redes do FC Porto, é apontado pela imprensa mexicana como o substituto de Guillermo Ochoa, quando este terminar o seu contrato em dezembro de 2022.

O internacional argentino esteve três temporadas no América e o "El Futbolero" do México aponta um regresso ao clube como possível, assim que termine o contrato do atual número um da baliza do emblema mexicano.

Guillermo Ochoa, figura da seleção do México, substituiu Marchesín quando este saiu para o FC Porto em 2019. Aos 36 anos de idade, tem contrato até dezembro de 2022, mas o clube já olha para o seu possível sucessor.

A duração de contrato dos dois é praticamente semelhante, sendo que Marchesín tem mais seis meses de vínculo com os dragões, até junho de 2023.

O guardião de 33 anos assumiu a baliza durante as duas últimas épocas, mas ainda não jogou em 2021/22: chegou mais tarde devido à participação na Copa América e teve uma lesão no joelho. O jovem Diogo Costa assumiu o lugar com destaque e até já se estreou na seleção nacional.

Ao longo da carreira, Marchesín jogou no Lanús, Santos Laguna, América e FC Porto.