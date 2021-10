Corona assiste na vitória do México

Jesús Corona, do FC Porto, assistiu na vitória do México, por 2-0, em casa do El Salvador.

O extremo portista não foi titular, mas entrou aos 20 minutos de jogo para o lugar do lesionado Vega. Aos 30 minutos, assistiu Moreno para o primeiro do encontro.

Jacobo foi expulso na seleção da casa aos 48 minutos de jogo, e Nestor Araujo também viu o segundo cartão amarelo na seleção mexicana aos 67 minutos de jogo. O golo da tranquilidade chegou apenas aos 93 minutos de jogo, com golo de Jiménez, de penálti.

Com este resultado, o México continua a liderar a qualificação da CONCACAF para o Mundial 2022, com 14 pontos, mais três do que os Estados Unidos e quatro do que o Canadá.