Sérgio Conceição: "AC Milan vai ser uma cartada importante para passagem na Champions"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, assumiu que o jogo frente ao AC Milan será importante para a passagem à próxima fase da Liga dos Campeões.

O técnico dos dragões esteve em tom mais informal num "podcast" de Júlio Heitor, na companhia de Joana Marques, e respondeu a uma questão sobre o jogo da próxima semana.

"O jogo com o Milan vai ser uma cartada importante para passagem à próxima fase. O facto de podermos ter estádio com lotação completa será bom para nós. É como uma salada com todos os ingredientes de que gostamos", disse.

Nesse sentido, Sérgio espera "um grandíssimo espetáculo dentro daquilo que são estas prestações históricas que o FC Porto tem tido na Liga dos Campeões".

Questionado sobre o seu feitio, o treinador diz que só procura títulos no futebol e não amigos, entre risos.

"Quando acabar a minha carreira não quero ter muitos amigos, quero ter muitos títulos. Títulos coletivos, não individuais. Mando alguns pontapés em garrafas, é verdade. Mas é porque são garrafas de água, se fossem de vinho não mandava. Aproveitava todas para beber", disse.