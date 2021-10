Renovação de Otávio custou 17 milhões de euros ao FC Porto

A renovação de Otávio custou à FC Porto SAD quase 17 milhões de euros, de acordo com o Relatório e Contas relativo à época 2020/21, enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na tabela de aquisições, o FC Porto detalha que a extensão do vínculo do médio internacional português, de 26 anos (de cujo passe os dragões detêm 67,5%), significou um encargo de 16.945.662 euros.

O preço encontra-se tabelado na categoria "encargos adicionais", em que se incluem "encargos com serviços de intermediação, serviços legais, prémios de assinatura de contratos, entre outros custos relacionados com a aquisição dos direitos económicos", conforme pode ler-se.

A SAD portista revela, ainda, que pagou um total de quase 15 milhões de euros (14.990.711 euros) em prémios de assinatura a jogadores, valor relativo, "essencialmente", refere o documento, a Otávio.

"Nem um euro" de prémio de assinatura

No entanto, em declarações ao jornal "Record", esta quarta-feira, um dos representantes de Otávio garante que o jogador "não recebeu nem um euro de prémio de assinatura pela renovação" pelo FC Porto.

"Não sei como é que surge aquele valor de 15 ou 17 milhões de euros no Relatório e Contas como prémio de assinatura. São valores semelhantes, isso sim, aos salários que ele vai auferir se ficar no FC Porto até ao fim deste contrato. Se ficar até ao fim", ressalva Israel Oliveira.



Ou seja, de acordo com o agente, Otávio vai receber quatro milhões de euros por temporada, o que perfaz um total de 16 milhões de euros.

"Ele renovou porque gosta do clube, por amor ao clube, por ser agradecido à oportunidade que o clube lhe deu e sempre o tratou. E fê-lo quando tinha outras propostas, nomeadamente uma do AC Milan, para receber um prémio muito alto logo à cabeça", refere o empresário do médio.

Otávio renovou contrato com o Porto, a 22 de março de 2021, até 2025.