Camilo Lourenço. Contas do Porto “não querem dizer que esteja livre de problemas no futuro”

Camilo Lourenço, jornalista especializado em direito económico, explica que os resultados positivos históricos da SAD do FC Porto não significam que o clube esteja “livre de problemas no futuro”, ainda que possam criar um “alívio”. Os dragões parecem estar “na fase final dos poderes de intervenção da UEFA” em relação ao Fair-Play Financeiro.

“Até podemos aparecer, de um ano para o outro, com bons resultados”, aponta em Bola Branca, mas “se no ano seguinte alguma coisa correr mal, as SAD e os clubes voltam ao vermelho”.

Lourenço desvaloriza os “resultados positivos num ano”, uma vez que “a parte estrutural” continua “desequilibrada” nos clubes portugueses. Nenhum dos emblemas nacionais “tem a cabeça fora de água”.

“O Porto vai ter de continuar a vender, assim como Benfica e Sporting. Esse é o destino dos clubes portugueses e resume-se tudo ao facto de não terem capitais próprios suficientes para desenvolver a sua atividade”, explica.

Camilo Lourenço descreve o resultado positivo de 33,405 milhões de euros como “um alívio temporário” de algo que “vai continuar a acontecer”.