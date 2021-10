AC Milan perde guarda-redes titular para visita ao FC Porto

O guarda-redes titular do AC Milan vai parar durante 10 semanas, pelo que não será opção para a visita ao FC Porto, no dia 19 de outubro, a contar para a terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

Mike Maignan foi operado com sucesso, esta quarta-feira, ao ligamento do pulso esquerdo. Segundo o Milan, vai "descansar durante seis semanas antes de iniciar o processo de reabilitação". O internacional francês, de 26 anos, estará ausente até ao final de dezembro.

Quer isto dizer que Maignan falhará não só a visita do Milan ao Dragão, na primeira volta da fase de grupos da Champions, na próxima terça-feira, como a receção ao FC Porto, na segunda, a 3 de novembro.

Contratado ao Lille no verão, face à saída de Gianluigi Donnarumma para o PSG, Mike Maignan assumiu-se como o titular da baliza do AC Milan. Leva já nove jogos disputados, tendo sido totalista em todos.

O guarda-redes é a terceira baixa confirmada para a visita ao Dragão, marcada para terça-feira, às 20h00. Também o lateral-esquerdo Theo Hernández, positivo à Covid-19, e o lateral-direito Alessandro Florenzi, submetido a cirurgia, falharão o jogo. O FC Porto-AC Milan terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.