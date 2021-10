SAD do FC Porto anuncia lucro histórico de 33,4 milhões

A SAD d FC Porto anunciou um resultado financeiro positivo de 33,405 milhões de euros, o "melhor resultado obtido pela sociedade". As contas da SAD foram apresentadas pelo vice-presidente Fernando Gomes, no Estádio do Dragão.

Apesar da interdição dos estádios e a limitação da receita das bilheteiras, os proveitos operacionais - excluindo custos com passes de jogadores - subiram para 153,6 milhões de euros, principalmente devido à participação do FC Porto na Liga dos Campeões, que chegou aos quartos de final.

Os proveitos operacionais tinham sido de 87,2 milhões de euros na temporada anterior. A subida é de 66,3 milhões.

Já os custos também cescerem, embora ligeiramente. O clube justifica com "prémios que pertencem à temporada passada e que penalizaram o resultado em 9,4 milhões de euros". Os custos operacionais passaram de 138,8 milhões para 141,8 milhões.

A transação de passes teve um contributo de 74 milhões de euros para as contas.

A SAD portista anunciou ainda o aumento do ativo em 107,1 milhões de euros para um total de 407 milhões. Já o passivo cresceu em 74,2 milhões. de 451,8 milhões para 526,1 milhões de euros.