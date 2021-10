Mbemba tranquiliza FC Porto. "A ferida não é profunda"

Chancel Mbemba garante que a "ferida não é profunda", depois de se ter lesionado no jogo entre RD Congo e Madagáscar.

O defesa-central do FC Porto esteve em campo apenas 13 minutos e saiu depois de uma entrada dura do adversário. Saiu do relvado sem apoiar o pé no chão, mas os primeiros sinais são que não se trata de uma grave lesão.

"Fui suturado de imediato e a ferida não é profunda. Vou voltar mais forte, obrigado a todos pelas mensagens", pode ler-se na sua publicação no Instagram.

Ainda assim, continua sem ser claro se a lesão será impeditiva e se poderá afastar Mbemba dos próximos jogos do FC Porto.