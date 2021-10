Vitinha: "Sérgio Conceição permitiu-me cumprir muitos dos meus sonhos"

Vitinha, médio do FC Porto, diz que Sérgio Conceição ajuda a ser um jogador mais completo, complementando o seu estilo de jogo. Em entrevista à "Dragões", o médio explica a exigência do técnico portista.

"É ótima a exigência que todos lhe reconhecem. Quando um líder exige o que ele exige do grupo, só se podem esperar coisas boas e bons resultados. Penso que tenho características de muita bola no pé, e falta a outra parte para me tornar um jogador completo, é isso que ele tenta acrescentar ao meu jogo, a parte sem bola", começa por dizer.

O médio internacional sub-21 diz que Sérgio será sempre um treinador especial por lhe ter concedido a estreia: "Foi o treinador que me permitiu estrear-me no futebol profissional, na Liga dos Campeões e cumprir muitos dos meus sonhos, vou estar-lhe sempre agradecido".

Wolverhampton foi ano de aprendizagem

Vitinha esteve cedido ao Wolves, da Premier League, na temporada passada e recorda a passagem pelo emblema inglês.

"Estava na seleção quando tudo ficou acordado. Foi um ano de muita aprendizagem, cresci muito a treinar com jogadores de Premier League e a jogar contra jogadores desse nível. Jogar a liga inglesa aos 20 anos foi incrível, vi-me num patamar muito bom", atira.

O médio poderia ter ficado no clube, que não acionou a opção de compra. Vitinha diz-se feliz por ficar no Dragão.

"Claro que [o Porto] é um lugar especial. Como é que alguém não quer ficar aqui? Estou muito feliz por cá estar, quero ajudar a equipa e atingir os objetivos", atira.