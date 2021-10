Sérgio Conceição: "Nunca tirámos o pé do acelerador"

Sérgio Conceição mostrou-se muito satisfeito com a atitude e exibição dos jogadores do FC Porto frente ao Paços de Ferreira, este sábado, depois da vitória, por 2-1, a contar para a oitava jornada do campeonato.

"Estávamos empatados ao intervalo e eu estava satisfeito com a equipa, o que não é muito normal. Há vezes em que estamos a ganhar e eu estou aborrecido. É sinal de que do primeiro segundo aos 90 minutos nunca tirámos o pé do acelerador", realçou, em declarações à Sport TV.

O treinador do FC Porto assumiu "satisfação grande" pela "grande qualidade em posse e atitude competitiva acima da média": "Dar os parabéns dos jogadores, que foram os grandes obreiros desta vitória."

Alegria e frustração

As substituições "não foram castigo para ninguém", algo que Sérgio considera ter ficado evidente pela "alegria no banco" a cada golo.

"E tenho a certeza que quem estava em casa estava a vibrar. Somos um grupo unido, forte e podem contar connosco", sublinhou.

Mehdi Taremi foi expulso com duplo amarelo, o segundo por simulação, e fica de fora para o próximo jogo. Sérgio Conceição vincou que acredita no seu jogador, que disse "que foi tocado, sem dúvida nenhuma".

A substituição do iraniano não preocupa o treinador do FC Porto: "Na ausência do Taremi, outro jogador dará uma boa resposta, com certeza."