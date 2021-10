Sérgio Conceição: "Podem escrever já, Diogo Costa vai jogar"

Sérgio Conceição garantiu, esta sexta-feira, que Diogo Costa jogará de início frente ao Paços de Ferreira, apesar dos erros diante do Liverpool.

"O Diogo Costa vai jogar amanhã [sábado], podem escrever já", declarou o treinador do FC Porto, em conferência de imprensa, quando questionado sobre as críticas ao guarda-redes após o jogo da Liga dos Campeões.

Sérgio garantiu que mantém "total confiança" nos seus jogadores, mesmo aqueles que cometeram erros no último jogo. Comentou, até, que ficou "contente" com o desempenho de Fábio Vieira frente ao Liverpool.

Foco já no campeonato

Agora, o foco muda para o jogo com o Paços de Ferreira, a contar para a oitava jornada da I Liga. A goleada sofrida com os ingleses é passado:

"A partir do momento em que tivemos o jogo que tivemos na Champions, da mesma forma como ganhamos quando fazemos exibições fantásticas, que já fizemos, a partir do momento que analisamos, esse jogo acabou. O futebol é um recomeçar constante. Caro que fica mais fácil quando o ambiente proporciona que isso aconteça de forma mais leve. Aqui não é o caso. E estou a falar do ambiente em volta da equipa fora e dentro."

O Porto-Paços de Ferreira joga-se no sábado, às 18h00, no Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.