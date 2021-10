Sérgio assume culpa por goleada, mas "há princípios que têm de ser respeitados"

"Existe uma base de comprometimento no clube e há certos princípios que têm de ser respeitados. É neles que nos focamos. Depois, há a preparação do jogo e, aí, o único responsável pelo resultado no último jogo da Liga dos Campeões sou eu", sublinhou o técnico portista.

Depois da derrota na segunda jornada da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição disse que ia falar com Pinto da Costa "para analisar se realmente os jogadores estão dispostos a ouvir a mensagem" . Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, questionado sobre qual a mensagem que passara nos dias após o jogo com o Liverpool, o treinador do FC Porto frisou que foi "a mesma mensagem que é passada há quatro anos".

Sérgio Conceição assume total responsabilidade pelo lado estratégica da goleada (1-5) sofrida diante do Liverpool, porém, volta a avisar que os princípios e compromisso para com o FC Porto são inegociáveis.

Apesar da goleada, Sérgio Conceição assinalou que, na temporada passada, o FC Porto derrotou o Chelsea, que viria a sagrar-se campeão europeu, eliminou a Juventus e deixou o Manchester City a zeros.

"Agora parece que caiu o Carmo e a Trindade. Gosto disso, porque o FC Porto é uma equipa habituada a vencer. O Liverpool há pouco tempo perdeu por 7-2 contra uma equipa média na Premier League, o Aston Villa. Dentro da preparação e contexto, há situações que controlamos, e eu sou o principal responsável, e outras que não controlamos. Acontece. Eu não queria que acontecesse. Agora não há nada a fazer", vincou.

"Sou assim e vou continuar a ser"

No final da partida com o Liverpool, Sérgio chegou mesmo a questionar "se os jogadores estão dispostos a levar com o treinador que têm", implicando que podia bater com a porta. Palavras que não repetiu esta sexta-feira, apesar de garantir que a mensagem que passou à imprensa foi a mesma que transmitiu aos jogadores, inclusive as críticas:

"Falei com os jogadores da mesma forma frontal que falo há 10 anos enquanto treinador e falei com a imprensa. Se calhar, estão habituados a levar com 'bluff', mas eu meto o sentimento cá para fora. Assumo sempre. Fui o principal responsável, mas há coisas que temos de analisar, como o porquê de não ter acontecido o que estava planeado e termos tido um jogo tão mau. Não posso ter uma mensagem para os jogadores e outra para a imprensa. Eles vêem as conferências. Sou assim e vou continuar a ser."

Sérgio Conceição fazia a antevisão da receção do FC Porto ao Paços de Ferreira, marcada para sábado, às 18h00, no Estádio do Dragão, e a contar para a oitava jornada do campeonato. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.