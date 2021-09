Pepe treina condicionado no regresso do Porto ao trabalho

O FC Porto voltou aos treinos nesta quinta-feira, depois de um dia de folga dado ao plantel.

A equipa de Sérgio Conceição não treinou na quarta, depois da pesada goleada sofrida com o Liverpool na terça-feira. Pepe, que esteve no onze com o Liverpool, mas acabou por ressentir a lesão e ficar de fora, fez treino integrado condicionado, enquanto que Otávio fez apenas tratamento.

O Porto treina às 10h30, no Olival. A partir das 12h00, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição faz a antevisão do FC Porto-Paços de Ferreira.