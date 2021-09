Matheus Uribe e Luis Díaz chamados à seleção da Colômbia

Matheus Uribe e Luis Díaz integram convocatória da seleção da Colômbia, divulgada esta quinta-feira, para os jogos diante de Uruguai, fora, e Brasil, em casa, da fase de apuramento para o Mundial 2022.

Os dois jogadores do FC Porto fazem parte de uma lista de 26 jogadores, que não inclui mais nenhum jogador do campeonato português.

Na corrida sul-americana ao Qatar, a Colômbia encontra-se no quinto lugar, que dá acesso ao "play-off" interconferência, com 13 pontos, os mesmos do Equador, que ocupa a quarta posição, de apuramento direto.